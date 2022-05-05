Грузия и Казахстан запретили «Белавиа» выполнять некоторые рейсы 5.05.2022, 18:45

Вот что изменится.

«Белавиа» отменяет рейсы Минск-Алматы-Минск, а также сокращает число рейсов в Батуми.

Читатели «Зеркала» сообщают, что столкнулись с отменой рейсов Минск-Батуми или Батуми-Минск авиакомпании «Белавиа». Рейсы были запланированы на конец июня и начало сентября.

— Изначально мы покупали билеты на 1 сентября из Батуми в Минск. На двух взрослых и ребенка плюс собака вышло 600 долларов в одну сторону. В эту сумму также входит и комиссия местной кассы в Батуми, где мы и приобретали билеты. Родственники же, которые летом должны были лететь в Батуми, покупали билеты на сайте, — рассказывает наш читатель и добавляет, что смог без проблем поменять свои билеты на отмененные рейсы без доплат.

Сейчас ему осталось дождаться только подтверждения на перевозку собаки.

В компании порталу Оnliner.by ситуацию прокомментировали так:

«В связи с отказом авиационных властей Грузии в выдаче разрешения на предварительно согласованное количество рейсов в аэропорт Батуми в сезоне лето-2022, „Белавиа“ вынуждена сократить число рейсов по данному направлению.

В сложившейся ситуации авиакомпания прилагает максимум усилий, чтобы снизить степень дискомфорта для пассажиров. На данный момент специалисты прорабатывают следующие варианты:

пересадка пассажиров на аналогичный рейс — в Батуми, выполняемый в другое время;

пересадка пассажиров на рейс с прилетом в аэропорт Кутаиси. Расстояние между Батуми и Кутаиси составляет около 150 км.

Отметим, что рейсы Минск — Тбилиси — Минск будут выполняться ежедневно».

Белорусский авиаперевозчик также обещает, что всех, кто купил билеты на отмененные рейсы, уведомят об изменениях. Также там просят самостоятельно проверять статус рейса и время вылета на сайте авиакомпании в разделе «Статус бронирования».

«Также пассажиры отмененных рейсов могут вернуть стоимость авиабилетов без удержаний в течение срока годности авиабилетов. Возврат производится по месту приобретения авиабилета. Авиакомпания сожалеет о сложившейся ситуации и приносит свои извинения пассажирам», — сообщили в авиакомпании порталу.

Также с 5 мая отменяются рейсы в Алматы. Авиакомпания получила уведомление Главного центра планирования воздушного движения Казахстана о невозможности выполнения рейсов «Белавиа» по маршруту Минск — Алматы — Минск до особого распоряжения, сообщает белорусский авиаперевозчик.

«Белавиа» продолжает выполнение регулярных рейсов из Минска в Нур-Султан по расписанию 4 раза в неделю.

«Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, возникшие по независящим от нее причинам, и прилагает максимум усилий, чтобы снизить степень дискомфорта для пассажиров отменных рейсов Минск — Алматы — Минск», — говорится в сообщении.

Переоформить или вернуть авиабилеты можно будет по месту приобретения.

До получения уведомления из Казахстана «Белавиа» выполняла рейсы в Алматы 4 раза в неделю.

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