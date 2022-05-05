Российские войска безуспешно атаковали позиции ВСУ под Изюмом и на Донбассе

Российские войска безуспешно атаковали позиции ВСУ под Изюмом и на Донбассе6
- 5.05.2022, 18:50
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Потерпев неудачи противник усиливает ракетно-артиллерийский огонь по населенным пунктам.
Российские войска продолжают попытки атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Изюмом и на Донбассе. Потерпев неудачи противник усиливает ракетно-артиллерийский огонь по населенным пунктам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
"Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм (Харьковская область - ред.), совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет", - отмечается в сводке.
В Генштабе добавили, что на Донецком направлении противник пытался в Луганской области овладеть Попасной и взять под полный контроль город Рубежное. Таким образом оккупанты хотели обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления на Лиман и Северодонецк. Здесь враг также потерпел неудачу.