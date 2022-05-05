«Лучше неделю перетерпеть и побыть без заработка» 5.05.2022, 19:12

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Таксисты «Яндекс Go» из Бобруйска о том, почему выходили на забастовку.

Таксисты «Яндекс Go» из Бобруйска 4 мая устроили забастовку из-за того, что изменилась оплата их труда. Водители требовали увеличить минимальную стоимость посадки, пересмотреть условия платного ожидания машины и вернуть гарантированный доход. Но компания считает, что при новых тарифах доходы водителей вырастут на пять процентов. Zerkalo.io узнали у бобруйских таксистов, что они думают о нововведении, какой доход у них был раньше, какой сейчас и что они намерены делать дальше.

Бобруйчанин Денис (имя изменено. — Прим. ред.) работает в «Яндекс Go» третий год. Мужчина трудоустроен в компании, которая является партнером сервиса. Он возит пассажиров на арендном автомобиле. В месяц у него выходит 20 рабочих дней, каждый — примерно по 14−16 часов. Он зарабатывал около 1600 рублей в месяц.

Таксист рассказал, что до вчерашнего дня вопросов по оплате труда у него не возникало. Но незадолго до этого ходили слухи, что тарифы будут пересмотрены, что плохо отразится на зарплате водителей.

— Я спрашивал у своего работодателя, обоснованы ли это слухи. В парке ответили, что им никаких уведомлений не приходило. Тогда с тем же вопросом я обратился в поддержку «Яндекс Go». Конкретного ответа не последовало, только сообщили, что сервис все время меняется и подбирает оптимальные условия для сотрудничества в каждом регионе, бонусы обновляются, а старые исчезают. Добавили, что о запуске новых бонусов я узнаю из «Яндекс. Про».

Вчера утром таксисты «Яндекс Go» из Бобруйска узнали о запуске новых бонусов. Увиденные тарифы их не обрадовали, поэтому они собрались на парковке торгового центра «Карусель».

— Я там не был — узнал поздно, а так бы приехал тоже. По словам коллег, на парковку приехали две девушки — представители «Яндекс». Они выслушали водителей, что-то снимали на камеру мобильника, но никаких обещаний не давали.

«Пассажиры радуются, но нам не до смеха»

По словам Дениса, теперь «Яндекс Go» гарантирует таксистам ежедневную выплату в размере 150 рублей (до этого она была 190 рублей), но для этого надо выполнить не менее 45 заказов по перевозке.

— Из этой суммы надо сделать ряд выплат. К примеру, отдать 24 процента автопарку и сервису (остается 114 рублей), еще 50−55 рублей в сутки надо заплатить за аренду авто владельцу (остается уже 59−64 рубля), 30−35 рублей отдать на заправку газом, на эти деньги машина может «пробежать» около 300 км. После всех выплат остается в среднем 29 рублей, умножить на 20 рабочих дней — получается зарплата в месяц 580 рублей. А еще же машину надо мыть, пылесосить — эти траты из своих денег.

Вчера, в первый день внедрения новой бонусной системы, Денис работал 14 часов, в конце смены его заработок составил 25 рублей. Сегодня до полудня он выполнил 15 заказов, большинство пассажиры оплатили по безналу, лишь 10 рублей — наличными. Водителю надо было заправиться на 22 рубля. Выходит, что 12 рублей ему пришлось заплатить из вчерашнего заработка.

— Не знаю, почему «Яндекс» подсчитал, что мы останемся в плюсе от новых изменений. Сервис сообщал, что поднимет тарифы для пассажиров, за счет этого водители и сам «Яндекс» ничего не потеряют. Но сегодня утром тарифы остались на прежнем уровне. Поездка на такси в Бобруйске обходится сегодня около двух рублей, приезжие из Минска, России радуются, когда рассчитываются с нами. Конечно, они рады, что им это стоит копейки, но нам не до смеха.

Водитель говорит, что уже вчера несколько человек уволились из таксопарков из-за понижения зарплаты, но остальные пока работают — люди вышли на работу для того, чтобы «хотя бы сработать в ноль, но иметь возможность оплатить аренду автомобиля». Он считает, что долго так продолжаться не может, и, если «Яндекс» не пересмотрит условия оплаты водителей, то многие, по его прогнозам, могут уволиться.

— В нашем чате люди пишут, что лучше уж пойти работать на завод, где рабочая смена восемь часов, получать те же 580 рублей, которые в такси ты заработаешь после 14 часов работы в сутки.

«Если 80% таксистов остановят перевозки, то я к ним присоединюсь»

Григорий (имя изменено. — Прим. ред.) работает в бобруйском таксопарке, который сотрудничает с «Яндекс Go». Он возит пассажиров на авто компании и за свою работу получает 35% процентов от чистой прибыли.

— От гарантии «Яндекса» (со вчерашнего дня она 150 рублей, раньше — 175 рублей) снимается 12% в счет сервиса, по новым тарифам остается 132 рубля, вот с них мне и выплачивают мои 35% — сегодня это 46 рублей, — объясняет расчет мужчина. — Немного изменили тарифы для пассажиров.

До изменения бонусной системы «Яндекс Go» Григорий получал больше — в будний день около 55 рублей, в выходной — примерно 60 рублей. Несмотря на заверения сервиса, что таксисты будут зарабатывать на пять процентов больше, Григорий считает, что «возможности зарабатывать, как раньше, у них нет».

— Наш таксопарк решил брать все заказы и посмотреть, что из этого получится. Ну вот, вчера поездка от одного края Бобруйска до другого стала стоить дороже на 30 копеек, а короткие поездки стали дешевле.

Вчера водителю повезло: в конце смены он «словил» заказ в Минск — за расстояние в 170 км пассажирка заплатила 127 рублей. Мужчина решил остаться в столице на несколько дней для того, чтобы поработать по более высоким тарифам.

— Минск и Бобруйск по ценам на перевозки как земля и небо. Здесь за 40 поездок «Яндекс Go» выплачивает 305 рублей. Чаевые люди оставляют по два-три рубля (столько стоит сама поездка в нашем городе), в Бобруйске чаевые 10−20 копеек. В выходные тут будут другие коэффициенты, в результате я заработаю в три раза больше.

На эти дни Григорий снял хостел — за кровать в восьмиместном номере он платит 20 рублей в сутки.

— Ну а что делать? У меня съемное жилье, жена, двое детей, которые просят кушать. Приходится крутиться, — объясняет свой выбор мужчина.

Григорий говорит, что бросать работу он пока не намерен, надеется, что руководство его компании найдет выход из ситуации. Конечно, некоторые его коллеги считают, что они должны зарабатывать не менее 50 рублей, рассуждают, что парк должен поднять им отчисления до 40%.

— Но если процентов 80 таксистов решат остановить перевозки, то я к ним тоже присоединюсь. Лучше неделю перетерпеть и побыть без заработка, чтобы в итоге иметь деньги хотя бы на пропитание.

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