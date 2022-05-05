Киев заявил, что больше не закупает нефтепродукты в Беларуси и РФ: а как торговали раньше? 4 5.05.2022, 19:53

3,402

Кто из Беларуси поставлял нефтепродукты и кто покупал их в Украине.

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус (фракция «Слуга народа») заявил о напряженной ситуации на рынке нефти в Украине, пишет «Радыё Свабода».

«Ситуация сложилась из-за нескольких факторов. Первым был Кременчугский НПЗ, который снабжал украинский рынок дизельным топливом и бензином. Не работает в результате ракетных ударов российских оккупантов. Мы также видим, что нефтебазы обстреливаются», — сказал Андрей Герус на брифинге в Киеве 5 мая.

По его словам, русские уничтожили 15 нефтебаз.

«И это были значительные запасы топлива, которые разрушали и одновременно усложняли хранение нефтепродуктов», — добавил он.

«Следующий фактор заключается в том, что наш рынок фактически переориентировался на Западную Европу, потому что закупок в России или Беларуси нет и, надеюсь, не будет. А море сегодня перекрыто, морские поставки в Украину не идут», - сказал Андрей Герус.

Глава парламентского комитета отметил, что прорабатывается новая логистика поставок нефтепродуктов из стран Европы, но она осложняется нехваткой цистерн и бензовозов. «Мы ожидаем, что рынок скоро адаптируется и поставки из европейских стран станут более ритмичными».

Кто из Беларуси поставлял нефтепродукты и кто покупал их в Украине

Две украинские дочки белорусских компаний (БНК-Украина и БЗТ-УКРАИНА), а также компании, связанные с Николаем Воробьевым, бизнесменом из окружения Александра Лукашенко, поставляли нефтепродукты в Украину.

Крупнейшие дочерние компании Украины - OKKO Group, West Oil Group (торговая марка WOG), UPG - реализовывали белорусские нефтепродукты на рынке Украины. Все они имеют соглашения о стратегическом партнерстве с украинско-белорусским трейдером БНК-Украина.

Соответствующие документы были подписаны в Житомире в октябре 2019 года в рамках Второго Форума регионов Беларуси и Украины, на котором состоялась совместная встреча Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

ОККО была крупнейшим украинским покупателем белорусских нефтепродуктов. Его учредителем является Концерн Галнафтогаз. Андрей Герус, нынешний депутат провластной фракции «Слуга народа», некоторое время был директором по торговле и инвестициям. Как председатель парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству лоббировал открытие рынка поставок белорусской электроэнергии.

В 2019 году журналисты-расследователи украинского проекта «Наші гроші» писали, что одна из компаний, связанных с бенефициаром «Концерн Галнафтогаз», была крупным донором предвыборной кампании президента Владимира Зеленского. По данным журналистов, она перечислила в избирательный фонд до 6 миллионов гривен.

До войны в документах «зачислили» подсанкционных бенефициаров

БНК-Украина работает на рынке Украины с 2010 года. Его учредили Белорусская нефтяная компания (56,5% акций) и ПО «Беларусьнефть» (43,5%), и до декабря прошлого года они считались бенефициарными собственниками компании. В настоящее время, согласно записи в едином государственном реестре Украины, «конечный бенефициарный владелец юридического лица отсутствует в связи с тем, что учредителями являются предприятия Республики Беларусь».

В то же время на официальном сайте БНК-Украина указано, что компания учреждена только Белорусской нефтяной компанией.

Согласно финансовому отчету за 2020 год (за 2021 год еще не опубликован. — Прим.), компания задекларировала чистую прибыль в размере 157,6 млн гривен ($5,6 млн в курсовом эквиваленте на декабрь 2020 года), а ее активы в Украине в 2020 году оценивались в более чем 1 млрд гривен ($36,7 млн в эквиваленте).

Примечательно также, что согласно уставу «БНК-Украина» может не только торговать нефтепродуктами оптом и в розницу, но и покупать и продавать недвижимость.

БЗТ-Украина является дочерним предприятием другого белорусского санкционного предприятия - Белзарубежгандаль. В Беларуси оно было создано в 2014 году администрацией Лукашенко, а «дочка» в Украине начала работать в январе 2017 года.

Эта компания, в отличие от БНС-Украина, имеет более широкое поле деятельности. Нефтепродукты — не единственная область ее интересов. Также продает запчасти для автомобилей, зерно, овощи, бытовую технику, лесоматериалы, стройматериалы, химию и так далее.

Но, несмотря на это, в 2020 году компания получила всего 8,6 млн гривен чистой прибыли (менее 0,5 млн долларов в эквиваленте), а ее активы по-прежнему измеряются в 127,1 млн гривен (эквивалент 4,5 млн долларов).

В своих учредительных документах компания также вывела из числа бенефициарных собственников материнскую компанию «Белзарубежгандаль», но осталась в составе учредителей.

БНК-Украина переехала во Львов

Более чем через месяц после начала войны БНК-Украина переехала из Киева во Львов. Соответствующие изменения зарегистрированы Министерством юстиции Украины 6 апреля 2022 года.

Сейчас БНК-Украина арендует помещение во львовском бизнес-центре «Эксперт», которым управляет ЧАО «Промбудприлад» — частная компания, которой владеют пять человек, предположительно связанных с мэром Львова Андреем Садовым. У компании нет определенного бенефициарного собственника, так как ни один из акционеров не владеет 25% акций.

Что случилось с нефтяной империей Воробья

В мае 2021 года украинская служба Радио Свобода совместно с Белсатом провела расследование того, как белорусский бизнесмен Николай Воробей зарабатывает на поставках нефти. В Украине были введены санкции в отношении его партнера Виктора Медведчука, а также произошла национализация нефтепровода компании «Прикарпатзахідтранс» (Ровно), контрольный пакет акций которой принадлежал Николаю Воробьеву. Медведчук был арестован во время войны.

Как оказалось, дети Николая Воробья тоже были замешаны в нефтяном бизнесе в Украине.

В частности, компанию «БЕЛКАЗТРАНС УКРАЇНА» учредил его сын Николай в феврале 2018 года, а «УКРБЕЛНАФТОПРОДУКТ» — Валерия Воробей: она жена Николая, старшего сына Николая Воробей. После журналистского расследования компания также «очистилась» от собственников.

К перевозке нефтепродуктов из Мозыря были привлечены еще ряд компаний (не только белорусских, но и российских). Это украинские «Белукргаз», «Интер Глобал», «Катма Групп», «Глобал Газ Трейдинг» и белорусская «Белэнергомашэкспорт».

По словам источника «Свабоды», несмотря на то, что формально Николай Воробей якобы ушел с украинского рынка под угрозой санкций, в действительности до войны он все же контролировал определенную часть белорусских поставок, в первую очередь с завода «Нафтан», попавшего под санкции. Европейские и американские санкции.

Заработывали на возврате экспортных акцизов

Как стало известно «Свабодзе», каждый год Александр Лукашенко издает указы с грифом «секретно», в которых устанавливаются экспортные квоты для государственных и частных нефтетрейдеров.

«Эти указы направляются в «Белнефтехим», а затем передаются в «Нафтан». Там прописано все – сколько вывозят, количество поставок акцизов и подакцизной продукции, суммы акцизов, возвращенные поставщикам. У тех, кому больше доверяют, квоты больше. В последнее время они зависели не столько от близости к «телу», сколько от возможности строить схемы в Украине. А у Воробья ситуация сложнее, чем в случае с более мелким поставщиком Володько», — рассказал «Свабоде» эксперт в нефтяном бизнесе.

Согласно таким документам новополоцкий «Нафтан» освобождается от акцизов при поставках на внутренний рынок, но должен платить экспортную пошлину.

«В цепочке всегда есть частная белорусская компания, например, компании Воробья, Шауктина или Володько, которые покупают этот объем экспорта и везут его до границы по документам. Эти компании платят экспортную пошлину, но через 30 дней им возвращается 70% уплаченной экспортной пошлины. Таким образом, бюджет Беларуси теряет 70% экспортных налогов. Например, БЗТ возвращает 100% уплаченных налогов. То есть формально, по статистике, экспортная пошлина платится, но потом возвращается казна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».