Изменилось место и время прощания со Станиславом Шушкевичем

Изменилось место и время прощания со Станиславом Шушкевичем1
- 5.05.2022, 20:04
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Прощание состоится в субботу 7 мая в Минске.
Прощание с первым лидером независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем пройдет в архикафедральном соборе Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии.
Об этом сообщает пресс-служба Минско-Могилевской архидецизии.
Прощание будет проходить в субботу 7 мая с 10.00 в архикафедральном соборе на площади Свободы, 9. В 12.00 — начнется похоронная Святая Месса.
Ранее сообщалось, что прощание со Станиславом Шушкевичем пройдет в костеле святых Симеона и Елены (Красном костеле) на площади Независимости.
Напомним, первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич умер в ночь на 4 мая. Ему было 87 лет.