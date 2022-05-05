Изменилось место и время прощания со Станиславом Шушкевичем 1 5.05.2022, 20:04

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Станислав Шушкевич

фото: charter.97org

Прощание состоится в субботу 7 мая в Минске.

Прощание с первым лидером независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем пройдет в архикафедральном соборе Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии.

Об этом сообщает пресс-служба Минско-Могилевской архидецизии.

Прощание будет проходить в субботу 7 мая с 10.00 в архикафедральном соборе на площади Свободы, 9. В 12.00 — начнется похоронная Святая Месса.

Ранее сообщалось, что прощание со Станиславом Шушкевичем пройдет в костеле святых Симеона и Елены (Красном костеле) на площади Независимости.

Напомним, первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич умер в ночь на 4 мая. Ему было 87 лет.

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