Путин извинился перед премьером Израиля за высказывания Лаврова о евреях 5.05.2022, 20:07

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При этом в релизе Кремля упоминание об этом отсутствует.

Владимир Путин по телефону извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом за высказывания Сергея Лаврова о евреях. При этом в релизе Кремля упоминание об этом отсутствует.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, извинения Путин принес Бенету в ходе сегодняшнего телефонного разговора. По его данным, премьер Израиля их принял и поблагодарил главу Кремля за разъяснения.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре Путина с Бенетом об извинениях не упоминалось. Отмечалось, что глава Кремля поздравил израильского премьера с 74-м Днем независимости страны. Лидеры также обменялись мнениями о ситуации в Украине, в том числе эвакуацию мирных жителей с мариупольского сталелитейного завода "Азовсталь".

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