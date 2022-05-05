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В Минске девушку-тиктокера задержали за антивоенные видео

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  • 5.05.2022, 20:20
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В Минске девушку-тиктокера задержали за антивоенные видео

Это не первый подобный случай.

В Минске задержали девушку-тиктокера за то, что она публиковала в своем аккаунте антивоенные ролики и участвовала в протестах 2020 года. Однако официальной информации о возбуждении уголовного дела пока нет.

Провластные телеграм-каналы публиковали «покаянное видео» с несколькими тиктоками девушки. В ролике она рассказывает на камеру, что ее задержали за участие в протестах 2020 года и использование протестной символики. «Также все это время вела Instagram и TikTok, в котором негативно отзывалась о военных действиях России на территории Украины», — говорит девушка. На ее TikTok-аккаунт на данный момент подписаны около 2,5 тыс. человек.

Это не первый подобный случай — в конце апреля ГУБОПиК уже задержал трех учениц колледжа за видео в TikTok, где они пародируют ставшее мемом высказывание Лукашенко про нападение на Беларусь. Силовики усмотрели в ролике «троллинг государства», но девушек из милиции все же отпустили.

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