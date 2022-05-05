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Российским пропагандистам запретили цитировать Кадырова

  • 5.05.2022, 20:36
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Российским пропагандистам запретили цитировать Кадырова

Это связано с конфликтом главы Чечни и пресс-секретарем Путина.

Некоторым пропагандистским СМИ запретили цитировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине. Перед публикацией - обязательное согласование с начальством.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Такое решение было принято после конфликтов Рамзана Кадырова с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским. Теперь федеральным СМИ можно цитировать заявления главы Чечни "только после санкции руководства".

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