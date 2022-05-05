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Украинцы «демилитаризовали» артиллерийскую установку оккупантов

  • 5.05.2022, 20:47
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Украинцы «демилитаризовали» артиллерийскую установку оккупантов

Видеофакт.

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины уничтожила самоходную артиллерийскую установку 2С19 Мста-С.

Видео уничтожения появилось в Facebook Нацгвардии Украины.

"Уничтожили САУ 2С19 Мста-С, которая делала нам много проблем. Уже не будет. Продолжаем демилитаризацию врага. Слава Украине", - отметили воины бригады быстрого реагирования НГУ.

Процесс уничтожения артиллерийской установки зафиксировали с воздуха. На кадрах видно, как вражеская САУ мигом вспыхнула после попадания снаряда.

В Нацгвардии работу своих подчиненных похвалили.

"Так им... делайте смерть врагам во славу Украины", - говорится в заметке.

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