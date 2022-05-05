Украинцы «демилитаризовали» артиллерийскую установку оккупантов 5.05.2022, 20:47

1,248

Видеофакт.

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины уничтожила самоходную артиллерийскую установку 2С19 Мста-С.

Видео уничтожения появилось в Facebook Нацгвардии Украины.

"Уничтожили САУ 2С19 Мста-С, которая делала нам много проблем. Уже не будет. Продолжаем демилитаризацию врага. Слава Украине", - отметили воины бригады быстрого реагирования НГУ.

Процесс уничтожения артиллерийской установки зафиксировали с воздуха. На кадрах видно, как вражеская САУ мигом вспыхнула после попадания снаряда.

В Нацгвардии работу своих подчиненных похвалили.

"Так им... делайте смерть врагам во славу Украины", - говорится в заметке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».