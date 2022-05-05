Зеленский переговорил с 43-м президентом США Джорджем Бушем 5.05.2022, 21:02

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Джордж Буш

Буш выразил слова поддержки для украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с 43-м президентом США Джорджем Бушем. Поблагодарил бывшего главу Штатов за слова поддержки Украине.

Это было первое знакомство Зеленского с 43-м президентом США. Во время переговоров Буш выразил слова поддержки для украинцев.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки и американскому народу за искреннюю помощь. Мы это чувствуем и ценим", - заявил президент Украины.

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