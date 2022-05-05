Появилось видео с «Азовстали» в Мариуполе
- 5.05.2022, 21:04
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Штурм продолжается.
В Мариуполе на заводе "Азовсталь" продолжаются тяжелые бои. В Сети опубликовали видео с места происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АЗОВ-Мариуполь.
Уже третий день армия РФ находится непосредственно на территории "Азовстали". Сейчас там продолжаются бои. Оборону держит полк "Азов", морпехи, пограничники и другие украинские военные.
"Штурм "Азовстали" продолжается! Защитники под плотным огнем держат оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту", - сообщили в полку "Азов".