80% европейцев поддерживают санкции против России 5.05.2022, 21:14

Также участники опроса широко выступают за непоколебимую поддержку Украины и ее народа.

Европейцы одобряют реакцию ЕС на войну в Украине. Большинство выступает за поддержку Украины и ее народа и одобряют санкции против России.

Об этом сообщает Европейская комиссия.

Согласно данным, поддержка санкций, введенных против России после ее нападения на Украину очень высокая. 80% респондентов одобряют экономические санкции против России.

Также участники опроса широко выступают за непоколебимую поддержку Украины и ее народа.

В частности, 93% респондентов одобряют оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны. 88% европейцев поддерживают идею приютить в ЕС людей, которые бегут от войны.

Кроме того, 80% одобряют финансовую поддержку, оказанную Украине.

Отмечается, что в онлайн-опросе приняли участие 26 066 граждан ЕС.

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