80% европейцев поддерживают санкции против России
- 5.05.2022, 21:14
Также участники опроса широко выступают за непоколебимую поддержку Украины и ее народа.
Европейцы одобряют реакцию ЕС на войну в Украине. Большинство выступает за поддержку Украины и ее народа и одобряют санкции против России.
Об этом сообщает Европейская комиссия.
Согласно данным, поддержка санкций, введенных против России после ее нападения на Украину очень высокая. 80% респондентов одобряют экономические санкции против России.
Также участники опроса широко выступают за непоколебимую поддержку Украины и ее народа.
В частности, 93% респондентов одобряют оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны. 88% европейцев поддерживают идею приютить в ЕС людей, которые бегут от войны.
Кроме того, 80% одобряют финансовую поддержку, оказанную Украине.
Отмечается, что в онлайн-опросе приняли участие 26 066 граждан ЕС.