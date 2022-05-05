«Альфа-Банк» ответил на популярные вопросы о своих карточках 5.05.2022, 21:31

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Доступны ли переводы, как снять деньги и оплатить услуги?

«Альфа-Банк» сообщил вчера о грядущем отключении карт Visa и Mastercard. Вскоре клиенты банка, которые находятся за границей, начали сталкиваться с проблемами в их использовании: кто-то не мог оплатить покупку, а кто-то — снять деньги в банкомате. «Альфа-Банк» пояснил некоторые моменты по работе своих карт.

Работают ли валютные переводы с карты на карту?

Не работают: за пределы страны и в другие банки Беларуси.

Работают: между своими счетами в «Альфа-Банке» и между клиентами внутри банка.

Работают ли переводы в белорусских рублях с карты на карту?

Работают:

— за границу через отделения по SWIFT;

— в другие банки страны — через сервисы переводов с карты на карту и переводы по реквизитам счета;

— между своими счетами и между клиентами «Альфа-Банка».

Как работают SWIFT-переводы?

Переводы между физлицами в долларах, евро или российских рублях внутри страны можно сделать только в отделении банка. Оформить перевод за границу можно также в приложении банка, но только в евро или российских рублях.

Переводы юридическому лицу за границу доступны только в отделении. Доступные для операции валюты: евро и российские рубли.

Можно ли пополнять валютные карты «Альфа-Банка» через переводы p2p с карт других белорусских банков?

Нет. Можно пополнить только карты в белорусских рублях (в том числе через ЕРИП).

Будет ли работать оплата картами в долларах и евро на территории Беларуси?

Нет. Она будет возможна только картами в белорусских рублях.

Работают ли Samsung Pay и Apple Pay?

Работают только привязанные карты в белорусских рублях. За исключением снятий наличных в банкомате через Рay-сервис.

Возможен ли заказ и снятие наличных по карте?

Белорусские рубли можно снимать в банкоматах «Альфа-Банка», а также кассах этого и других банков в пределах страны.

Иностранную валюту можно снять в банкоматах «Альфа-Банка» или по предварительному заказу в его кассах.

Можно ли пополнять карты банка в cash-in?

Да, но только в cash-in «Альфа-Банка». Доступные для операции валюты — доллар, евро и белорусский рубль.

Доступны ли валютно-обменные операции?

Да. Операции покупки-продажи между своими счетами внутри банка или в обменниках «Альфа-Банка» за наличные (при их наличии).

Что будет со скидками от платежных систем?

Скидки работают в прежнем режиме. За исключением скидки по картам Mastercard в сервисе Яндекс Go и зарубежных сервисах.

Поступит ли возврат на карту, если он отправлен со стороны иностранного сервиса (например, AliExpress)?

Такие возвраты будут недоступны до возобновления межбанковских расчетов по зарубежным операциям.

Будет ли работать Lounge Key?

Нет, так как для прохода используется авторизация с карточки на терминале. Операция считается зарубежной и не пройдет.

Будут ли приходить на карты банка средства с криптовалютных площадок (например, Currency)?

Нет, если платформы используют зарубежный обслуживающий банк.

Можно ли оплатить картами в евро, долларах и рублях белорусские сервисы, например, Onliner, Kufar, A1?

Да. Важно учитывать, что сумма операции пройдет в белорусских рублях, а списание с валютного счета — по курсу банка.

Стоит ли ждать, что карты снова начнут работать за границей в обозримом будущем?

«Ситуация с межбанковскими расчетами носит временный характер и банк прилагает все усилия для решения данного вопроса», — говорится в сообщении банка.

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