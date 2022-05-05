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Корабли РФ в Черном море и угроза высадки десанта: ВСУ предупредили об опасности

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  • 5.05.2022, 21:38
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Корабли РФ в Черном море и угроза высадки десанта: ВСУ предупредили об опасности

Украинцев просят не посещать пляжи.

Российские оккупанты продолжают держать в напряжении северо-западную часть Черного моря присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта и проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа.

Об этом предупредили в оперативном командовании "Юг".

"Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу. Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут являться соответствующим сопровождением этих мероприятий", – говорится в сообщении.

Местных жителей просят:

не посещать пляжи и другие запрещенные территории,

не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств,

не подвергать себя опасности,

не мешать действиям ВСУ.

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