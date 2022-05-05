закрыть
5 мая 2022, четверг, 23:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Люксембург предоставил украинской армии вооружение на 50 миллионов евро

2
  • 5.05.2022, 21:53
  • 1,964
Люксембург предоставил украинской армии вооружение на 50 миллионов евро

Страна также поддерживает беженцев и оказывает гуманитарную помощь.

Люксембург предоставил украинской армии вооружение на сумму в 50 млн. евро. Кроме того, страна поддерживает беженцев и оказывает гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Укринформ.

Такое заявление сделал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель во время проходящей в четверг в Варшаве Конференции доноров для помощи Украине.

"Вдобавок к нашей гуманитарной помощи Люксембург выделил в общей сложности 100 млн евро для приема беженцев на национальном уровне, а также поддержал украинскую армию оборонным вооружением стоимостью 50 млн евро", - заявил он.

По словам Беттеля, с начала российского вторжения Люксембург выделил также 3 млн. евро гуманитарной помощи Украине, а также поставил 50 тонн медицинского и противопожарного оборудования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников