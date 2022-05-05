Люксембург предоставил украинской армии вооружение на 50 миллионов евро

Люксембург предоставил украинской армии вооружение на 50 миллионов евро2
- 5.05.2022, 21:53
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Страна также поддерживает беженцев и оказывает гуманитарную помощь.
Люксембург предоставил украинской армии вооружение на сумму в 50 млн. евро. Кроме того, страна поддерживает беженцев и оказывает гуманитарную помощь.
Об этом сообщает Укринформ.
Такое заявление сделал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель во время проходящей в четверг в Варшаве Конференции доноров для помощи Украине.
"Вдобавок к нашей гуманитарной помощи Люксембург выделил в общей сложности 100 млн евро для приема беженцев на национальном уровне, а также поддержал украинскую армию оборонным вооружением стоимостью 50 млн евро", - заявил он.
По словам Беттеля, с начала российского вторжения Люксембург выделил также 3 млн. евро гуманитарной помощи Украине, а также поставил 50 тонн медицинского и противопожарного оборудования.