Шольц и Байден не признают изменение границ Украины 5.05.2022, 22:05

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Канцлер Германии и президент США провел телефонные переговоры.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры. Затронули вопрос войны на территории Украины.

Об этом пишет Oldenburger Onlinezeitung.

Во время переговоров стороны подняли вопрос войны Российской Федерации против Украины. Обсудили поддержку Украины и согласились, что Украина должна и в дальнейшем получать существенную, а также постоянную поддержку в борьбе с оккупантами.

По их мнению Россия должна немедленно прекратить военные действия на территории Украины, вывести свои войска и восстановить территориальную целостность нашей страны.

"Канцлер и американский президент подчеркнули, что они не признают никакие шаги, которые будут идти вразрез с территориальными суверенитетом и целостностью Украины и что эти шаги не получат никакой легитимности. Они решительно осудили последние высказывания российского руководства по дискредитации демократически легитимного украинского руководства", - заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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