Российские оккупанты уничтожают украиноязычные указатели возле Мариуполя 7 5.05.2022, 22:15

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Фотофакт.

Захватчики в районе Мариуполя взялись русифицировать дорожные знаки – снимают надписи на украинском и английском и заменяют их на русскоязычные.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут.

Между тем, в Мариуполе Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи.

Мариуполь – был, есть и будет украинским городом. Чтобы там россияне себе не фантазировали…"

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