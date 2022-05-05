Российские оккупанты уничтожают украиноязычные указатели возле Мариуполя

Российские оккупанты уничтожают украиноязычные указатели возле Мариуполя7
- 5.05.2022, 22:15
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Фотофакт.
Захватчики в районе Мариуполя взялись русифицировать дорожные знаки – снимают надписи на украинском и английском и заменяют их на русскоязычные.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут.
Между тем, в Мариуполе Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи.
Мариуполь – был, есть и будет украинским городом. Чтобы там россияне себе не фантазировали…"