Братья Михаила Саакашвили собрали массовую акцию протеста 5.05.2022, 22:36

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Семья Саакашвили требует отправить его на лечение в зарубежную клинику.

Вечером в четверг, 5 мая, около полутора тысяч человек собрались в Тбилиси у здания правительства Грузии с требованием оказать Михаилу Саакашвили, находящемуся в Руставской тюрьме для бывших чиновников, надлежащую медицинскую помощь. Инициаторами акции выступили братья экс-президента Давид и Георгий Саакашвили, призвавшие днем ранее всех неравнодушных собраться на массовую акцию под лозунгом "Спасти Мишу", передает DW.

Это первая демонстрация после закончившегося 2 мая срока ультиматума семьи Михаила Саакашвили к правительству Грузии о переводе экс-президента на лечение за границей. С этого момента его сторонники заявили, что переходят к масштабным акциям протеста.

Михаилу Саакашвили стало хуже

Накануне семья и соратники Михаила Саакашвили обратилась за помощью к грузинской патриархии, политическим партиям и даже посолу США Келли Дегнан с призывом защитить фундаментальное право на жизнь гражданина Грузии, отметив, что не требуют ни освобождения экс-президента, ни его возвращения к власти. Речь идет лишь о возможности лечения, чтобы политик выжил. На этот раз во время митинга не звучали лозунги оппозиционных партий, а главная роль была отведена врачам, рассказавшим об ухудшении состояния экс-президента.

Михаилу Саакашвили 20 апреля стало плохо в суде во время рассмотрения одного из уголовных дел в отношении него. Ровно через неделю врачи, наблюдающие за состоянием его здоровья, дали заключение, что у него диагностированы анорексия, непереносимость организмом ряда продуктов и снижение мышечной массы на фоне постстрессовой депрессии.

А 3 мая состояние здоровья политика ухудшилось еще больше - появилось головокружение, стало трудно передвигаться - из-за чего несколько врачей провели пикет перед зданием посольства США с целью обратить внимание посла этой страны на проблему.

В то же время, в правящей партии "Грузинская мечта" считают, что Михаил Саакашвили сам отказывается от медицинской помощи, тем самым причиняя вред своему здоровью, чтобы избежать наказания.

Суд рассматривает три новых уголовных дела против Саакашвили

Михаил Саакашвили находится в заключении уже семь месяцев. Он тайно вернулся на родину и был задержан 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Пока политик в течение восьми лет отсутствовал в Грузии, он был заочно осужден на шесть лет тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями. Кроме того, на рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против него - о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.

Сам экс-президент считает себя политическим узником, а обвинения сфабрикованными. Сразу же после ареста он объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил ее только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако после возвращения в тюрьму 21 февраля он снова объявил голодовку, которая продолжалась 20 дней и была прекращена только "по просьбе грузинских добровольцев, воюющих в Украине".

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