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Витаутас Ландсбергис: Станислав Шушкевич выполнил свою историческую задачу с достоинством и даже с юмором

  • 5.05.2022, 22:55
Витаутас Ландсбергис: Станислав Шушкевич выполнил свою историческую задачу с достоинством и даже с юмором

Проститься со Станиславом Шушкевичем пришел первый руководитель независимой Литвы.

Место прощания со Станиславом Шушкевичем в Центре белорусской культуры и солидарности в Вильнюсе посетил первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис, передает «Белсат».

«Станислав Шушкевич был участником борьбы за свободу на государственном уровне. И он выполнил свою историческую задачу с достоинством, уверенностью, и – как я помню – даже с юмором. Он был прекрасным человеком!»

«Я чувствую сожаление, что его нет, что больше не увижу его – встречаться всегда было очень радостно».

«Станислав Шушкевич был живой памятью и совестью. Пока существуют эти две категории – память и совесть – мы будем существовать. Чего я и желаю братьям-белорусам», – сказал Ландсбергис.

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