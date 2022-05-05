Лукашенко: Украинцы сами виноваты, что россияне ударили из Беларуси 14 5.05.2022, 23:12

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Внимание любителям Realpolitik.

Лукашенко признал, что в том, что Россия в войне против Украины использовала часть войск с территории Беларуси. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

Лукашенко напомнил, что в начале года Беларусь и Россия проводили совместные учения и это ни от кого не скрывали.

— Кстати, после учений Россия начала выводить войска из Беларуси и все началось с провокации: украинцы вдоль нашей границы выставили четыре позиции «Точка-У» ракет для нанесения удара по Беларуси. И наше счастье (там еще оставались после учений войска), что россияне это отследили и помогли нам поразить эти четыре позиции. Буквально за тридцать минут до начала этой военной операции.

По словам Лукашенко, пришлось принимать решительные меры, чтобы избежать удара по Беларуси, и часть войск действительно с нашей территории ушли в Украину.

— Я должен был поступить иначе? Думаю, что нет. Последние события вам не позволяют меня в чем-то упрекать. Потому что Соединенные Штаты Америки и Запад вместо того, чтобы закончить войну в Украине, достойно сейчас закончить, наоборот, нагнетают ситуацию, поставляя вооружение и так далее. Смею вас заверить, что Россия слишком «легко» воюет в Украине. Это еще только начало. И надо в начале это закончить. Не надо нагнетать обстановку. И не надо нас упрекать в том, что мы на стороне России, — наврал Лукашенко.

О том, что «на Беларусь готовилось нападение» Лукашенко заявил в начале марта на встрече с Владимиром Путиным и обещал показать, так как привез с собой карту.

После этого вранья Лукашенко стал настоящим мемом.

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