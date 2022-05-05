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Генштаб ВСУ: РФ провоцирует напряженность в Приднестровье и Беларуси

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  • 5.05.2022, 23:22
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Генштаб ВСУ: РФ провоцирует напряженность в Приднестровье и Беларуси

РФ не прекращает обстрелы практически по всей линии столкновения.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Российская армия пытается проводить перегруппировку и принимать меры по пополнению боеприпасов и горючего, а также улучшению тактического положения своих войск, одновременно провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Республики Молдова и на территории Республики Беларусь, сообщают в Генштабе ВСУ.

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