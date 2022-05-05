Вятрович дал смелый прогноз и назвал «рецепт» победы Украины над РФ 5.05.2022, 23:38

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Владимир Вятрович

Украина начала получать не только оружие для защиты, но и наступательное.

Шансы на возвращение Украиной захваченного РФ Крыма и временно оккупированных районов Донбасса являются реальными, заявил народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

"Это возможно. Но насколько вероятно – мне сейчас трудно сказать, потому что я не являюсь военным экспертом", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

По его словам, для реализации этих планов есть потенциал Вооруженных сил Украины и украинского общества в целом.

"Это не просто потенциал сопротивляться – это потенциал оттеснить Россию и восстановить справедливость, восстановить границы страны, а также потенциал мира, который все больше начинает помогать Украине и оказывать не только моральную, информационную и политическую поддержку, но и поддержку оружием. Да, Украина начала получать не только оружие для защиты, но и наступательное: танки, гаубицы, а вскоре и самолеты", - отметил собеседник.

Вместе с тем он уверен, что все это может переломить ход этой войны и привести к полному поражению России.

"Ни один военный эксперт сейчас не решится говорить о каких-либо сроках, когда это поражение России произойдет, потому что ситуация очень быстро меняется", - добавил Вятрович.

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