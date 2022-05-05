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Премьер Финляндии: Украина воюет за всю Европу и выигрывает войну

  • 5.05.2022, 23:52
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Премьер Финляндии: Украина воюет за всю Европу и выигрывает войну
Санна Марин

Финляндия передаст военную технику Украине.

Финляндия уже оказывала Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России и готовит очередной пакет гуманитарной и военной помощи. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Финляндии Санны Марин.

По словам премьера, правительство Финляндии готовит "новое решение о гуманитарной помощи и поддержке реконструкции - сумма составит около 70 млн евро". Также, подчеркнула Марин, 5 мая принято "решение о помощи Украине новой оборонной техникой".

"Украина воюет за всю Европу и выигрывает войну. Наши мысли с тобой. Мы поддерживаем будущее Украины и ее смелых людей. Финляндия готова сыграть свою роль", – подчеркнула премьер.

Марин добавила, что Финляндия готова ужесточить санкции против России. Страна сотрудничает с украинским правительством и готовит транспортировку в Финляндию беженцев, в том числе украинцев с инвалидностью.

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