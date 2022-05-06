В Израиле произошел теракт в День независимости 6.05.2022, 7:38

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Есть жертвы.

По меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения в результате теракта в израильском городе Эльад вечером 5 мая. В этот день в Израиле праздновали День независимости, сообщает издание The Jerusalem Post.

По сообщению полиции, нападение совершили двое мужчин, один из которых был вооружен пистолетом, а другой — топором. Атака произошла ближе к концу Дня независимости, когда многие семьи собрались отметить праздник вечером на открытом воздухе.

Погибли по меньшей мере три человека, еще четверо получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. Все погибшие — мужчины в возрасте старше 40 лет. В числе пострадавших — 23-летний парень, который пытался остановить террористов.

Оба злоумышленника скрылись с места преступления. Полиция ведет преследование, жителей Эльада просят не покидать дома.

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