CNN: Разведка США помогла Украине уничтожить крейсер «Москва» 4 6.05.2022, 7:46

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При этом решение о ракетной атаке ВСУ принимали самостоятельно.

Во время операции поражения ракетами "Нептун" российского крейсера "Москва" в Черном море, украинская сторона получила разведывательную информацию от Соединенных Штатов.

Об этом сообщили телеканалу CNN источники в оборонном ведомстве США, знакомые с ситуацией.

"Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, связались со своими американскими контактами, чтобы подтвердить, что это на самом деле крейсер "Москва". С американской стороны ответили, что это именно тот корабль, и предоставили разведданные о его местонахождении", - сообщили источники.

При этом не уточняется, знали ли в тот момент в Соединенных Штатах, что украинская сторона готовит удар по крейсеру. Как подчеркнули собеседники, ВСУ принимали решение об этом самостоятельно, США не были причастны к нему.

Этот эпизод отражает все большую позицию администрации Байдена, когда речь идет об обмене разведывательными данными с Украиной. Но это также вызывает вопросы о том, какие красные линии для США и России, когда речь идет о военной поддержке США Украине.

Однако есть четкие границы того, чем делятся США, сообщили несколько источников.

Например, США пока отказывались предоставлять Украине информацию о потенциальных целях внутри самой России. И хотя разведывательные данные США о перемещении российских войск в Украине могут включать такие детали, как транспортные средства и типы персонала в определенном месте, США не предоставили Украине разведывательные данные о местонахождении конкретных российских военных лидеров, отмечают чиновники.

"Мы не предоставляем разведывательных данных о расположении высших военных руководителей на поле боя и не берем участия в решениях относительно таргетинга украинских военных", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Как известно, 14 апреля в Черном море затонул ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота РФ. Генштаб ВСУ заявил, что крейсер был поражен двумя противокорабельными ракетами типа "Нептун" украинского производства.

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