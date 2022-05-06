В Египте найдена гробница, связанная с таинственным фараоном 6.05.2022, 8:13

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иллюстрационное фото

Ученые-египтологи совершили невероятное открытие.

Археологи совершили еще одно невероятное открытие, когда проводили раскопки в Сакаре. Они уверены, что им удалось обнаружить гробницу чиновника, которого звали Мехкеци. Именно он управлял поместьями фараона Учеркара. В гробнице присутствует огромное количество барельефов, которые демонстрируют то, как жил чиновник фараона.

Об этом сообщает Express.

Саккара – это небольшое поселение, которое расположено на расстоянии 30 км от Каира, столицы Египта. Именно здесь расположен древний некрополь Мемфиса. Археологическим памятником, который известен во всем мире, считается Ступенчатая пирамида фараона Джосера. Он правил Древним Египтом в 2665-2645 годах до нашей эры.

В непосредственно близости от Ступенчатой пирамиды археологи отыскали гробницу чиновника Мехкеци. Захоронение было украшено изображениями самых разнообразных животных и многочисленными барельефами. Камил Курашкевич из Варшавского университета предположил, что чиновник заказал услуги настоящих профессионалов, которые настолько красиво справились с украшением гробницы. Барельефы напоминают те, что ранее археологи нашли в гробнице чати Мерефнебефа, правой руки фараона Усеркара.

Мехцеки, скорее всего, служил при дворе фараона Усеркара, которого принято считать таинственным правителем. О нем практически полностью отсутствует информация. Вплоть до сегодняшнего дня даже не удалось обнаружить его гробницу. Так, как раскопки нового захоронения еще только начались, в ближайшем будущем специалисты смогут узнать много чего интересного. Также они интересуются тем, была ли разграблена эта гробница?

В Сакаре это уже не первое столь важное открытие. В начале весны этого года в местном некрополе археологи обнаружили пять гробниц, в которых очень хорошо сохранились старинные рисунки. Предположительно, захоронения принадлежат чиновникам, занимавшим важные посты в Древнем царстве.

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