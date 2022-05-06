Лукашенко намертво влип 15 Брайан Уитмор, Atlantic Council

6.05.2022, 8:24

15,884

Брайан Уитмор

Фото: Lucie Steinzova (RFE/RL)

Соучастник войны окажется на скамье подсудимых как военный преступник.

Белорусский «парламент» принял в двух чтениях законопроект об изменении Уголовного кодекса. Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за «покушение на совершение актов терроризма». В Беларуси к «актам терроризма» относят и диверсии рельсовых партизан против передвижения российских войск на войну против Украины. В настоящее время закон ограничивает применение смертной казни небольшим числом тяжких преступлений, включая теракты, которые приводят к гибели людей, особо жестокие убийства и серийные убийства.

И уже 4 мая «сенаторы» на заседании восьмой сессии «совета республики» одобрили законопроект об изменении Уголовного кодекса. Теперь его должен подписать сам диктатор Лукашенко. Как говорится, за ним не заржавеет.

Угроза смертной казни для рельсовых партизан — не единственный способ, которым режим Лукашенко пытается сдержать антивоенных активистов. Военная разведка Украины сообщает, что в некоторых регионах Беларуси отключен интернет, чтобы скрыть перемещение российской военной техники по территории Беларуси. «КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории Беларуси российской военной техники», — подчеркнули в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В определенном смысле, последние меры, предпринятые режимом Лукашенко — пример того, как диктатор наносит ответный удар по неожиданной и удивительно эффективной кампании белорусских граждан, направленной на подрыв способности Владимира Путина использовать Беларусь как плацдарм для своей войны в Украине. Помимо того, что рельсовые партизаны разрушают железнодорожные пути, перевозящие российские войска, группы активистов —киберпартизаны — взломали транспортную систему страны. Между тем, сотни белорусских комбатантов присоединились к борьбе в войне на украинской стороне.

Недавние шаги Лукашенко — также и акт отчаяния. Опросы общественного мнения последовательно показывают, что белорусы выступают против войны России в Украине и решительно возражают против того, чтобы Беларусь содействовала вторжению или участвовала в нем.

Вспомогательная роль Лукашенко в путинской войне вдохнула новую жизнь в белорусскую оппозицию, которая была в значительной степени подавлена жестокими поддерживаемые Кремлем репрессиями в ответ на массовые протесты после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Белорусская оппозиция отчетливо осознает возможности, которые дает обеспокоенность внутри страны по поводу войны Путина.

Российское вторжение в Украину сместило тектонические плиты геополитики. Это наиболее отчетливо проявляется в бывшем Советском Союзе. Война смещает и меняет расчеты авторитарных режимов, таких как Лукашенко, а также активистов, которые им противостоят. И это меняет всеобщую оценку реальной силы России в регионе.

Лукашенко, безусловно, понимает это. На протяжении десятилетий он вертелся как юла, но внезапно обстоятельства изменились. Прячась за Путина с августа 2020 года, Лукашенко теперь намертво влип. Его старая тактика — заигрывание с Западом, больше не работает. Если Путин в Украине проиграет, Лукашенко почти наверняка понимает, что и его песенка будет спета.

«Г-н Лукашенко — соучастником войны г-на Путина и должен оказаться на скамье подсудимых вместе с ним как военный преступник», — написали 2 мая в редакционной колонке The Washington Post. Теперь, когда Лукашенко некуда деваться, он возвращается к своим базовым установкам — совершать репрессии против собственного народа и держаться как можно ближе к своему хозяину в Кремле.

Брайан Уитмор, Atlantic Council

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».