«Когда переезжали, тут был и шлагбаум, и перспективы, а потом все исчезло» 6.05.2022, 8:52

4,520

Что происходит в скандальном ЖК «Аркадия» в Минске, который строится уже 15 лет.

Жилой комплекс «Аркадия» в районе улицы Богдановича начали строить еще в конце нулевых. Здесь на месте снесенного частного сектора стал быстро расти квартал из семи многоэтажных домов. Квартиры в трех столбиках и четырех домах-стенах разлетались как горячие пирожки. Жилой комплекс с большой торговой галереей должен был стать украшением Сельхозпоселка, однако сегодня (спустя 15 лет!) «Аркадия» остается недостроенной.

Журналисты realt.by побывали в жилом квартале, узнали о его болевых точках и пообщались с теми, кто в нем живет.

«Как такой проект вообще можно было утвердить? Все тут сделано нелогично»

Попасть в «Аркадию» пешеходу (да и автомобилисту) непросто. Со стороны улицы Богдановича комплекс напоминает неприступную крепость. Внизу расположены входы в незаселенную до конца торговую галерею «Эспланада», но проходов к подъездам тут нет. Скромную и совсем непарадную лестницу, ведущую во двор, мы нашли лишь у магазина «Евроопт». Поднимаемся по ней и начинаем знакомство.

Внутренний двор у шести из семи домов «Аркадии» − общий. При ближайшем рассмотрении он кажется одной большой парковкой. Кругом — машины-машины-машины. Интересно, что подземный паркинг под домами тоже есть. Однако из-за высокой стоимости машино-мест (на старте за них просили по 20 тысяч долларов) он не пользуется спросом.

Пытаемся найти среди парковок детские площадки и видим только небольшие «островки» с песочницами. На такое количество домов (и соответственно — детей) горок и качелей тут явно маловато. Причину отсутствия нормальных площадок мы услышим позже.

Вообще, история жилого комплекса «Аркадия» − не такая уж и редкая для белорусской столицы. Взявшись за строительство многоквартирных домов, успешная в те годы компания «Тамбаз» планировала остаться в Сельхозпоселке надолго, но не рассчитала силы. И если продажи квартир шли прекрасно (сыграли роль неплохое место и невысокие цены), то желающих вложить средства в огромный паркинг и внушительные торговые площади не нашлось. Масла в огонь подливали и неуступчивые владельцы частных домов, с которыми не удавалось договориться о суммах компенсации. Старожилы еще помнят, как долгое время среди стройки красовались красный и белый коттеджи. И если «Красная крепость» (неофициальное название «упрямого» дома) наконец сдалась, то второй дом («Белая крепость») и по сей день стоит внутри дворовой территории. Ну, а окончательно добили застройщика финансовые кризисы. Не сумев реализовать встроенные помещения и расплатиться с подрядчиками, застройщик увяз в долгах и остановил строительство. С 2017 года дольщики «Аркадии» выходили на митинги и пытались привлечь внимание к двум недостроенным домам. В итоге, в 2019 году директора компании «Тамбаз» Льва Хаютина обвинили в служебной халатности и злоупотреблении полномочиями и осудили на 6 лет колонии, а недостроенные дома передали УКСу Советского района.

На сегодняшний день несданным в эксплуатацию остается один дом на 402 квартиры. Представьте себе, что возводится это здание с 2013 года! То есть, первые дольщики ждут своих квартир уже 9 лет. Стоимость квартир в «Аркадии» в разные годы варьировалась от 800 до 1400 долларов. Люди, приобретавшие квартиры последними, покупали их по наиболее приятным ценам. Впрочем, всем, кому не повезло влезть в долгострой, затем выставили дополнительные счета. Людям пришлось доплачивать по 700−800 рублей за «квадрат».

Несмотря на то, что основная часть «Аркадии» давно возведена, ощущения законченности у комплекса по-прежнему нет. Большой общий двор, разбитый выездами из подземного паркинга на части, не выглядит уютным — взгляд цепляется за бетонные блоки, какие-то трубы, неаккуратные заборы. Венчает неприглядную картину тот самый белый коттедж, который так и не был снесен. В здании, спрятавшемся в глубине двора, скорее всего, уже никто не живет (оно рассчитано на несколько семей), однако местные жители говорят, что в доме периодически загорается свет.

На придомовой территории замечаем женщин, которые сажают цветы. Спешим задать несколько вопросов.

Одна из наших собеседниц обращает внимание на ситуацию с автомобилями. Оказывается, внутрь двора машины могут попасть только через две арки. Согласно нововведениям, утвержденным гаишниками, въезд осуществляется через одну арку, а выезд − через другую. При этом, так как одна часть проезда закрыта бетонным блоком, движение получается односторонним и однополосным.

− Как вы думаете это удобно? А если человек сюда впервые едет и об этом не знает? Вот смотрите, машина направляется к той арке — водитель явно не в курсе, что сюда нельзя. Если навстречу будет въезжать автомобиль, то кому-то придется сдавать задом, а развернуться во дворе − проблематично. Вообще, глядя на наши дома, я диву даюсь, как такой проект можно было утвердить?! Тут же все вокруг заблокировано машинами. Если, к примеру, в дальней высотке что-то случится, туда же просто будет не подъехать. В январе у нас в доме на втором этаже был пожар (прим. — там погиб ребенок). Так, скорая, говорят, не могла проехать через бетонные блоки. А как специальный транспорт под этими трубами проедет? Не знаю, все тут сделано как-то нелогично, неправильно. При этом МЧС проводило у нас обследования и, видимо, признало, что все нормально. А в частном секторе что творится, видели? Дети через него ходят в гимназию, а ведь там не везде и тротуары есть. При этом на наши письма в администрацию района нам отвечают, что ограждающие конструкции, которые некоторые хозяева поставили перед своими калитками, не являются самовольным захватом территории. Мол, это такое благоустройство.

Мы решаем подняться наверх и посмотреть на комплекс сверху. Отмечаем, что подъезды и лифты некогда нового дома выглядят пошарпанными. Здесь же в подъезде на информационном стенде размещен и официальный ответ из администрации по поводу дорог. Видно, что вопрос с организацией движения во дворе и близлежащих улицах — злободневный. Осматриваем территорию сверху и наш внутренний перфекционист вновь недоволен: внизу мы видим нагромождение машин, хаотичные заборы, узкие тротуары, скромные детские площадки, ну и недостроенный паркинг рядом с «Белой крепостью».

«С дорогами это жители Сельхозпоселка нам мстят»

Спускаемся вниз. Во дворе гуляет прохладный весенний ветер. У забора пока еще скучают припаркованные велосипеды.

У подъезда встречаем мужчину с женой и детьми. Глава семейства соглашается поговорить с нами про «Аркадию». Он также начинает с дорог:

− Сделали нам тут экспериментальную схему, но она ситуацию не улучшила. Чтобы выехать из комплекса теперь мне надо ездить огородами по частному сектору, кружиться по этим односторонним улочкам. Этого передела, к слову, добились жители Сельхозпоселка. Мстят, нам, наверное. Дом этот частный тоже никак не снесут. УКСу не до красоты, понятно, ему бы жилые квартиры достроить. Что касается парковок, то лично я паркуюсь во дворе. В подземной стоянке места изначально стоили бешеных денег, их предлагали по 20 тысяч долларов, потом уже кредиторы продавали их дешевле, но был ли спрос — не в курсе.

− А что с инфраструктурой? Далеко ли до школ и садиков?

− Тут все дома относятся к разным школам. Часть − к поселковой № 78, часть − к 53-й на улице Беды. До каждой придется прогуляться. Раньше наши дома относились к 6-й гимназии, но теперь она переполнена. Садиков рядом вообще нету − они через дорогу, во дворах в районе Некрасова-Беды. Наша детская поликлиника (№ 17) находится на Кольцова — до нее надо ехать на транспорте или на машине.

− А когда вы сюда переехали? Как за это время изменился комплекс?

− Мы переехали в 2014 году. Когда покупали тут квартиру, нам показывали красивый план комплекса и план по дальнейшему сносу и застройке поселка. Рядом с нами должны были быть спортивные площадки, поликлиника, многоярусный паркинг, новые жилые дома. Естественно, мы представляли себе совершенно другую жизнь. К тому же, тогда на Богдановича еще работал легендарный «Престон-Маркет». Собственно, это был один из плюсов. Теперь же нормальных магазинов рядом нет — только «Евроопт». То есть, чтобы вы понимали, когда мы заезжали, тут был и хороший магазин, и перспективы по застройке, и шлагбаум на въезде, и консьерж в подъезде. Потом все это постепенно стало исчезать. Плюсы превратились в нули, а потом и в минусы. Сегодня мы уже задумываемся над переездом.

Мы обходим «Аркадию» со всех сторон. Оказывается, за многоэтажной «стеной» прячутся десятки частных домов разных размеров и архитектурных стилей. Здесь же вдоль улицы Тургенева расположились коммерческие помещения — в них можно найти все что угодно, начиная от компьютеров и фитнеса, заканчивая детским центром и продуктами. Кстати, в новом доме, возможно, появится и медицинское учреждение.

Здесь же на дорожке знакомимся с молодой мамой — она снимает в «Аркадии» квартиру. Говорит, что ее устраивает состояние квартиры и цена, а также близость остановок общественного транспорта и «Евроопт» под боком. В остальном — больше минусов:

− Детские площадки тут никакие. Я так понимаю, что жильцам обещали золотые горы, но из-за того, что частный дом во дворе так и не снесли, «Аркадия» осталась без игровых комплексов. Говорят, собственники хотели аналогичный частный дом, вроде уже даже нашли участок, но Хаютина посадили. Еще проблема — весь двор заставлен машинами. Прогуляться с коляской, пока ребенок спит, можно только по променаду над торговой галереей. Там получилась длинная пешеходная дорожка: если не ветрено, то там хорошо и тихо. В частный сектор с коляской не поедешь — не везде есть нормальные тротуары, а по дороге идти − опасно.

Рассматривая частные дома, мы доходим до главного долгостроя. Работы на фасадах тут уже фактически закончены — осталось благоустройство территории: дороги, детская площадка, тротуары. В данный момент, как нам сообщили в УКСе Советского района, все квартиры в этом доме проданы — нереализованными остаются только коммерческие помещения. Срок сдачи дома в эксплуатацию остается прежним — июль 2022 года.

Что по ценам?

Что касается вторички, то сейчас в Аркадии продается около 70 квартир. Есть как объекты с черновой отделкой, так и полностью готовое жилье. Самое дешевое предложение среди квартир без ремонта — 41-метровая однушка за 49,9 тысячи долларов. Она находится на 4 этаже почти готового дома-стены. В столбиках можно найти 50-метровые однокомнатные квартиры за 63−64 тысячи долларов. Если рассматривать готовое жилье, то тут можно найти однокомнатную квартиру за 79 тысяч долларов, двушку с обычным ремонтом за 89 тысяч долларов и двушку с дизайнерским — за 115 тысяч долларов. Есть в продаже и трешки — к примеру, вот за эту 93-метровую квартиру просят 228 тысяч долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».