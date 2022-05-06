Украинские бойцы уничтожили «гордость» российского танкостроения новейший танк Т-90М «Прорыв» 9 6.05.2022, 8:57

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Стоимость одной экспортной единицы - около 4-х миллионов долларов.

ВСУ продолжают превращать российскую технику в металлолом. Очередным трофеем украинских войск стал новейший танк Т-90М "Прорыв".

Гордость российского танкостроения была уничтожена под Харьковом, сообщили в Минобороны. Известно, что стоимость одной экспортной единицы 3 – 4 миллиона долларов.

"Украинская армия превратила Т-90М в металлолом. В Украине возможен парад российской техники. Парад уничтоженного вооружения", – говорится в сообщении.

A new T-90M tank, the pride of russian tank building, was destroyed near Kharkiv. #UaArmy turned the T-90M into scrap metal. A parade of russian equipment is possible in Ukraine. A parade of destroyed armament. pic.twitter.com/BEiFZX3iVY — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2022

Танк Т-90М "Прорыв"

На вооружение российской армии он был принят только в 2020 году.

Согласно открытым данным, в российские танковые части поступило только 40 единиц Т-90М. Главное отличие этой модификации в принципиально новой башне и более мощном двигателе. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток.

Вероятно, разбитый в Харьковской области танк принадлежал к составу 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

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