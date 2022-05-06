Христо Грозев: По оптимистическим прогнозам, запас ракет у РФ уменьшился на 80% 1 6.05.2022, 9:18

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Христо Грозев

Россия не cможет обстреливать Украину бесконечно.

За время войны с Украиной запас ракет в России, которыми она обстреливает украинские города, значительно сократился. Об этом в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону рассказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Я так понимаю, Россия может бесконечно долго сбрасывать ракеты на наши города и просто убивать людей"? – спросил Гордон.

"Я не думаю, что бесконечно. И здесь не только я это утверждаю. Утверждает английская разведка. По разным оценкам, количество крылатых ракет, которые находились в их распоряжении, уменьшилось (это самая оптимистическая оценка для России) только на 40%, а самая пессимистическая – примерно на 80%. Поэтому они не могут [обстреливать] бесконечно. Но здесь даже одна дополнительная неделя [это много]", – сказал Грозев.

Обстреливая города крылатыми ракетами, Россия совершает военные преступления, подчеркнул он.

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