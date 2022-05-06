В Киеве произошел масштабный пожар в гостинице 6.05.2022, 9:25

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Эвакуировали почти 100 человек.

Сегодня утром, 6 апреля в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в гостинице. Во время тушения которого были спасены 5 человек, а еще 98 - эвакуировали.

Об этом сообщает ГСЧС.

"6 мая в 4:34 поступило сообщение о пожаре, который возник на вул. Бродовской, что в Голосеевском районе столицы. Горели 2 и 3 этажа 3-этажного здания с распространением пламени на кровлю и 1-ый этаж. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и эвакуации людей", - рассказали в ГСЧС.

Как стало известно, в 6:45 пожар локализовали на площади 2000 кв. м, а уже в 7:29 - ликвидировали.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей было спасено 4 здания и недостроенный рядом расположенный корпус. На месте было привлечено 15 единиц пожарной техники и 80 чел. личного состава ГСЧС", - добавляют в пресс-центре.

Информации о том, что именно могло стать причиной пожара в ведомстве пока не дают.

Как сообщают местные Telegram-каналы, речь идет об отеле "Влада".

"Произошло возгорание в гостинице "Влада", находящейся вблизи авторынка на Чапаевке. Площадь пожара очень большая. На месте работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется", - информируют в соцсети.

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