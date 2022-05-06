Стало известно, с какими минимальными баллами можно поступать в белорусские вузы в этом году 6.05.2022, 9:38

Всего запланировано 27,5 тысяч бюджетных мест для абитуриентов.

Стали известны минимальные пороговые баллы, с которыми абитуриенты-2022 смогут поступать в вузы в этом году. Так, если человек не планирует быть филологом, русский или белорусский ему достаточно сдать всего на 10 баллов, пишет zerkalo.io.

В этом году вузы страны планируют принять около 53 тысяч абитуриентов. Из них чуть более 27,5 тысяч на бюджет. Эта примерно столько же, как было и в 2021-м. Не изменились и минимальные пороговые баллы, с которыми у парней и девушек будут принимать документы в вузы и колледжи. Выглядят они так:

от 10 баллов по русскому или белорусскому языкам (для будущих филологов — от 25);

от 20 баллов по математике, физике, химии и биологии;

от 25 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам;

от 10 баллов по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет;

от 15 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам, если это второй профильный предмет.

Кроме того, по некоторым специальностям в ряд вузов абитуриенты смогут подавать сертификаты, даже если набрали от 7 баллов. Документы с такими результатами примут комиссии Военной академии, Университета МЧС, Института пограничной службы, военные факультеты гражданских вузов.

Напомним, 2 мая в Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование, которая продлится до 1 июня.

График ЦТ-2022 выглядит так:

14 июня абитуриенты будут сдавать белорусский язык;

16 и 17 июня — русский язык;

19 июня — обществоведение;

21 и 22 июня — математика;

24 июня — биология;

26 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

28 июня — химия;

30 июня — физика;

2 июля — история Беларуси;

4 июля — география;

6 июля — всемирная история (новейшее время).

Резервные дни проведения ЦТ:

12 и 14 июля — по белорусскому и русскому языкам;

12 и 16 июля — по остальным предметам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».