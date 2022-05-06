Стало известно, с какими минимальными баллами можно поступать в белорусские вузы в этом году
- 6.05.2022, 9:38
Всего запланировано 27,5 тысяч бюджетных мест для абитуриентов.
Стали известны минимальные пороговые баллы, с которыми абитуриенты-2022 смогут поступать в вузы в этом году. Так, если человек не планирует быть филологом, русский или белорусский ему достаточно сдать всего на 10 баллов, пишет zerkalo.io.
В этом году вузы страны планируют принять около 53 тысяч абитуриентов. Из них чуть более 27,5 тысяч на бюджет. Эта примерно столько же, как было и в 2021-м. Не изменились и минимальные пороговые баллы, с которыми у парней и девушек будут принимать документы в вузы и колледжи. Выглядят они так:
от 10 баллов по русскому или белорусскому языкам (для будущих филологов — от 25);
от 20 баллов по математике, физике, химии и биологии;
от 25 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам;
от 10 баллов по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет;
от 15 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам, если это второй профильный предмет.
Кроме того, по некоторым специальностям в ряд вузов абитуриенты смогут подавать сертификаты, даже если набрали от 7 баллов. Документы с такими результатами примут комиссии Военной академии, Университета МЧС, Института пограничной службы, военные факультеты гражданских вузов.
Напомним, 2 мая в Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование, которая продлится до 1 июня.
График ЦТ-2022 выглядит так:
14 июня абитуриенты будут сдавать белорусский язык;
16 и 17 июня — русский язык;
19 июня — обществоведение;
21 и 22 июня — математика;
24 июня — биология;
26 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
28 июня — химия;
30 июня — физика;
2 июля — история Беларуси;
4 июля — география;
6 июля — всемирная история (новейшее время).
Резервные дни проведения ЦТ:
12 и 14 июля — по белорусскому и русскому языкам;
12 и 16 июля — по остальным предметам.