Угасающая вспышка России 3 Олег Постернак, «Главред»

6.05.2022, 9:48

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Олег Постернак

Почему победа Украины неизбежна.

Поражение России в войне с Украиной предопределено не только военно-политическими причинами, но и социопсихологическими.

Реально, что появляется после российского танка или ракеты? Новый детский сад или больница? Обильное материальное вливание? Повышение пенсий или зарплата? Новые рабочие места?

Да нет. После "русского мира" появляется памятник бабке с флагом советского союза, как в Мариуполе в преддверии фестиваля "победобесия".

После "русского мира" - убийства мирного населения, сожжение учебников украинского языка и истории, вывоз зерна, фильтрационные лагеря, памятники Ленина. Хаос регресса.

"Русский мир" не имеет привлекательного ценностно-материального проекта в себе. Он ничего не предлагает лучшего, прогрессивного, достойного. Только ретроградную ностальгию и масштабирование бедности при помощи грубой силы. Это пустой фантом, эрзац-продукт и отрыжка прошлого.

Украинско-российская война показала, что Россия не способна формулировать порядком качественную альтернативу и осмысленную инфраструктуру будущего, достойную интересам современного мобильного человека.

Весь смысл этой консервативной угасающей вспышки - затянуть в нищенское прошлое как можно большую часть русскоязычного пространства для "уравнения" в низком стандарте жизни и минимизации революционных эксцессов.

Олег Постернак, «Главред»

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