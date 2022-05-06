Сергей Гайдай: Враг готовит крупное наступление в Луганской области

Сергей Гайдай: Враг готовит крупное наступление в Луганской области3
- 6.05.2022, 9:51
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Названы две цели оккупантов.
В Луганской области Силы обороны готовятся к более мощным наступлениям российских оккупантов в ближайшие три-четыре дня.
Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Готовимся к более мощным наступлениям в ближайшие три-четыре дня. Они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную", - отметил он.
При этом Гайдай выразил уверенность, что Силы обороны отобьют атаки врага.
Гайдай также сообщил, что ситуация в Попасной уже давно "очень тяжелая". Город почти полностью разрушен.
"Потому что ее круглосуточно бомбят, расстреливают из всех видов вооружения и иногда даже батальонами атакуют позиции наших военных", - добавил он.
Кроме того, Гайдай рассказал, что в селе Воеводовка возле Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, и несколько раз населенный пункт уже переходил к оккупантам, но потом украинские войска отбивали его.
Также продолжаются бои в селе Белогоровка возле Лисичанска, где "враг пытается захватить позиции для того, чтобы взять в окружение всех военных, которые находятся на подконтрольной территории Луганской области".