«Лавров был в шоке»: Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину

«Лавров был в шоке»: Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину22
- 6.05.2022, 9:56
- 20,294
Журналист-расследователь узнал подробности.
Окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.
Об этом заявил главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. В интервью Дмитрию Гордону, со ссылкой на слова источника, который близко знаком с дочерью главы МИД РФ – Екатериной Лавровой, Грозев отметил, что не в курсе был даже главный российский дипломат.
"Что даже Лавров до конца верил, что это будет что-то типа угроз войны, но реально будет касаться только "ДНР" и "ЛНР". Он сам был в шоке, когда узнал, что это будет настоящая война", – отметил расследователь.
Из-за этого российские публичные лица часто "выглядят неубедительно", когда пытаются комментировать что-либо о нынешней войне, пояснил Грозев.
"Поэтому такое лицо у Пескова. Очень сложно назвать это одухотворенным лицом и что он сам верит в то, что говорит. Такого мы раньше не видели. Но, к сожалению, элита очень боится", – заявил расследователь.
По мнению журналиста, экономическая, олигархическая элита страны-агрессора пока не готова выступить против Путина, хотя сама его поставила на это место.
"То есть они должны понимать свою силу, но почему-то до сих пор ее не понимают", – констатировал Грозев.