«Лавров был в шоке»: Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину 22 6.05.2022, 9:56

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Журналист-расследователь узнал подробности.

Окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.

Об этом заявил главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. В интервью Дмитрию Гордону, со ссылкой на слова источника, который близко знаком с дочерью главы МИД РФ – Екатериной Лавровой, Грозев отметил, что не в курсе был даже главный российский дипломат.

"Что даже Лавров до конца верил, что это будет что-то типа угроз войны, но реально будет касаться только "ДНР" и "ЛНР". Он сам был в шоке, когда узнал, что это будет настоящая война", – отметил расследователь.

Из-за этого российские публичные лица часто "выглядят неубедительно", когда пытаются комментировать что-либо о нынешней войне, пояснил Грозев.

"Поэтому такое лицо у Пескова. Очень сложно назвать это одухотворенным лицом и что он сам верит в то, что говорит. Такого мы раньше не видели. Но, к сожалению, элита очень боится", – заявил расследователь.

По мнению журналиста, экономическая, олигархическая элита страны-агрессора пока не готова выступить против Путина, хотя сама его поставила на это место.

"То есть они должны понимать свою силу, но почему-то до сих пор ее не понимают", – констатировал Грозев.

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