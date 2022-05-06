Украинский боец из американского гранатомета М32А1 «накрыл» позиции РФ возле Рубежного 6 6.05.2022, 10:14

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Видеофакт.

Боец Нацгвардии отстреливает барабан гранат из американского гранатомета М32А1 по находящемуся в лесопосадке российскому опорному пункту.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Это был боевой выход возле Рубежного в Луганской области. Расстояние до опорного пункта оккупантов примерно 300 метров.

"Гранатомет стреляет 40 мм гранатами, применяется для штурмовых действий, оснащен оптическим прицелом, который обеспечивает высокую точность прямого выстрела, мобильность. Оружие точно и эффективно против целей на открытой местности, или для того, чтобы придавить противника к укрытию для осуществления маневра, не позволить противнику вести наблюдение и прицеливание. Это теперь один из вариантов вооружения гранатометчика, который является более оптимальным для коротких дистанций и маневренного боя с пехотой. Наш гранатометчик взял с собой 30 гранат. Особого экшена не было, гораздо более зрелищно было когда на отходе группу пытались накрыть 120 мм минометы) Но все прошло хорошо.

Гранатомет М32А1 не может являться основным видом вооружения гранатометчика, но должен быть на вооружении как вариант для выполнения специальных задач", - рассказал Бутусов.

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