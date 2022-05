Назван полезный продукт, который может заменить утренний кофе 4 6.05.2022, 10:12

5,680

Он также помогает бороться с лишним весом и старением.

Кофе — не самый полезный напиток для начала дня, особенно если вы пытаетесь бороться с лишним весом и старением, пишет Eat This, Not That. К счастью, есть более полезный продукт, способный дать вам такой же заряд бодрости.

Результат вас несомненно порадует

Если вы привыкли думать, что проснуться утром помогает только кофе, то знаете, что этот напиток дает вам внушительный заряд бодрости. Но вы, наверное, также знаете, что кофе — не самый полезный продукт для начала дня, особенно если вы пытаетесь бороться с лишним весом и старением.

К счастью, есть более полезный продукт, способный дать вам такой же заряд бодрости. Возможно, вы удивитесь, но этот продукт, который может заменить утренний кофе, — это фрукт, к которому мы все давно привыкли, — и это яблоки.

Хотя яблоки не содержат кофеина, по данным Корнельского университета, 13 граммов натурального сахара, содержащиеся в одном фрукте, «вызывают такую же реакцию организма, как и кофеин, потому что витамины в яблоках высвобождаются медленно, что дает вам бодрость».

Хотя бодрость утром действительно важна, вам может быть интересно узнать, что яблоки, которые могут быть эффективной заменой кофеину, не вызывают «эмоциональных всплесков, перепадов настроения, беспокойства, волнения и упадка сил», связанных с употреблением этого напитка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».