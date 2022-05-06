В Ляховичском районе автомобиль ГАИ столкнулся с микроавтобусом 9 6.05.2022, 10:21

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Милицейская машина преследовала мотоцикл.

Во время преследования мотоциклиста, автомобиль ГАИ столкнулся с микроавтобусом. Обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба МВД.

5 мая около 20.00 на 13-м километре дороги Р-4 («Барановичи — Ляховичи») столкнулись микроавтобус Volkswagen под управлением 64-летнего местного жителя и служебного автомобиля ГАИ.

Отмечается, что авария произошла в тот момент, когда машина ГАИ с включенными проблесковыми маячками преследовала мотоцикл.

Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет. Проводится проверка.

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