Заправку Чижа на его малой родине выставили на торги со скидкой 60% 4 6.05.2022, 10:27

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Юрий Чиж

Власти распродают имущество опального олигарха.

Продолжается распродажа имущества бизнес-империи Юрия Чижа. В Березовском районе, на малой родине предпринимателя, продается одна из АЗС «Трайпл» со скидкой 60%, пишет OL.

Стартовая цена — 513 тыс. рублей. Но теоретически готовы отдать и за 293 тыс. Аукцион пройдет 20 мая.

В холдинге Юрия Чижа сетью заправок занималась компания «НефтеХимТрейдинг». Пока что нет данных о ее банкротстве или ликвидации. Но практически все АЗС не работают. Некоторые из них были заложены под обязательства основного юрлица Чижа — «Трайпла».

В случае с АЗС на малой родине предпринимателя владелец имущества — ООО «Бусловка». Одним из его учредителей был «Трайпл». Компания занималась амбициозным проектом — созданием этнокомплекса «Наш родны кут Сабалi». Он не был доведен до конца, а решение о выделении земли под него отменили. Комплекс недостроенных зданий выставлен на торги, которые тоже состоятся 20 мая. Стартовая цена — около 1,9 млн рублей.

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