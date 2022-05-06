«Рыбаки возмущены до предела!»6
- 6.05.2022, 10:32
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Власти запретили использовать лодки на реках Днепр и Сож на всем протяжении белорусско-украинской границы.
С 5 мая после публикации решения Брагинского райисполкома официально запрещено использовать лодки на Днепре и Соже на территории Брагинского района.
Брагинский райисполком принял решение запретить плавание на маломерных судах по Днепру, а также в проточных старицах реки и соединенных с ней пойменных водоемах на территории района.
Ранее такое же решение принял Лоевский райисполком запретил использовать лодки на Днепре и Соже на территории Лоевского района, аргументировав свое решение «обеспечением охраны жизни и здоровья населения, законности и правопорядка на госгранице Беларуси и приграничной территории».
Таким образом беларусские низовья Днепра и Сожа протяженностью около 160 километров становятся недоступными для рыбалки и сплавов в Беларуси.
«Рыбаки возмущены до предела! Ведь закрывают основные места, где рыбачила практически половина Гомельской области. Осталась Припять, река хорошая, но с Днепром все равно ей не сравниться», — комментирует решение властей читатель «Флагштока».
В решениях Лоевского и Брагинского райсполкомов сделано исключение лишь для лодок арендаторов водоемов. В настоящее время неясно, кто ответственен за исполнение решений и какие санкции предполагается применять к «нарушителям режима».