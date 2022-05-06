Moody’s: Криптовалюты не помогут России избежать санкций 6.05.2022, 10:42

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Есть ряд сложностей для российских инвесторов.

Криптовалюты не помогут России бороться с западными санкциями. В этом уверены аналитики рейтингового агентства Moody’s, о чем они отметили в своем отчете, пишет РБК.

Аналитики указали на следующие проблемы: ограниченный размер и низкая ликвидность рынка криптовалют в России; внедрение криптобиржами мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма; санкции против отдельных площадок и криптобирж.

Какие барьеры у использования криптовалют:

Ограниченный размер и низкая ликвидность рынка криптовалют в России. На бирже ликвидность пары рубль/биткоин составляет около $200 тыс. На внебиржевых торговых сервисах, которые используются для сокрытия транзакций, так называемых mixing services, ликвидность составляет около $30 млн в день. При этом, отмечают авторы исследования, по данным Минфина США, российские финансовые институты ежедневно проводят международные операции на сумму около $46 млрд, 80% из них совершаются в долларах США.

Внедрение криптобиржами мер, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Регулируемые криптобиржи должны соответствовать требованиям антиотмывочного законодательства, что позволяет отслеживать незаконные транзакции, говорится в отчете: «Централизованная площадка для работы с цифровыми активами с хорошо налаженной проверкой и соответствующими процессами регистрации сможет отслеживать и отключать учетные записи из черного списка. Как только транзакция помечена, правоохранительные органы могут отслеживать ее историю и следить за ее движением». Этот фактор Moody's называет еще одной причиной, из-за которой возможности уклонения от санкций ограниченны.

Санкции против некоторых площадок. 5 апреля Министерство финансов США ввело санкции против крупнейшей даркнет-платформы Hydra Market, работающей на русскоязычную аудиторию, и против криптовалютной биржи Garantex Europe OU. Последняя зарегистрирована в Эстонии, но, по версии Минфина США, она осуществляла деятельность в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. По данным ведомства, транзакции на этой платформе на сумму свыше $100 млн связаны с преступной деятельностью и даркнет-маркетами. В релизе Минфина также отмечается, что примерно 86% незаконных биткоинов, полученных российскими биржами виртуальных валют в 2019 году, поступили от Hydra.

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