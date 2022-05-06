Буш: Зеленский – это Черчилль нашего времени

Буш: Зеленский – это Черчилль нашего времени14
- 6.05.2022, 10:44
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Бывший президент США отметил мужество украинского народа.
Бывший президент США Джордж Буш назвал украинского главу государства Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени".
Соответствующее сообщение Буш разместил в инстаграмме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для меня была честь сегодня утром провести несколько минут в разговоре с Президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем в наше время. Я поблагодарил Президента за его лидерство, его пример и преданность свободе, а также отметил мужество украинского народа", - написал он.
Буш отметил, что американцев вдохновляет сила духа и стойкость украинцев, борющихся с варварством и бандитизмом Путина.
"Мы и дальше будем стоять вместе с украинцами, когда они отстаивают свою свободу", - пообещал он.
Офис Президента сообщил, что Зеленский во время встречи подчеркнул, что Украина чувствует настоящую помощь и поддержку со стороны США. А также пригласил Джорджа Буша посетить Украину.