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Буш: Зеленский – это Черчилль нашего времени

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  • 6.05.2022, 10:44
  • 3,188
Буш: Зеленский – это Черчилль нашего времени
Владимир Зеленский

Бывший президент США отметил мужество украинского народа.

Бывший президент США Джордж Буш назвал украинского главу государства Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени".

Соответствующее сообщение Буш разместил в инстаграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для меня была честь сегодня утром провести несколько минут в разговоре с Президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем в наше время. Я поблагодарил Президента за его лидерство, его пример и преданность свободе, а также отметил мужество украинского народа", - написал он.

Буш отметил, что американцев вдохновляет сила духа и стойкость украинцев, борющихся с варварством и бандитизмом Путина.

"Мы и дальше будем стоять вместе с украинцами, когда они отстаивают свою свободу", - пообещал он.

Офис Президента сообщил, что Зеленский во время встречи подчеркнул, что Украина чувствует настоящую помощь и поддержку со стороны США. А также пригласил Джорджа Буша посетить Украину. 

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