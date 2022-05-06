«Остров Змеиный – это территориальные воды Украины, подонки!» 24 6.05.2022, 10:54

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Отец срочника с крейсера «Москва» получил издевательский ответ от прокуратуры РФ.

В российской прокуратуре ответили отцу срочника, который был на потопленном крейсере "Москва", что корабль якобы не участвовал в войне против Украины, а его сын "объявлен безвестно отсутствующим в воинской части".

Своего сына Егора россиянин Дмитрий Шкребец разыскивает с момента затопления корабля "Москва". Письмо с ответом от российской прокуратуры он опубликовал на своей странице в ВК, передает glavred.info.

"Проверка показала, что корабль, на котором проходил службу Шкребец Е. Д., не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен перечень соединений и воинских частей, которые были привлечены к участию в специальной военной операции", – написали в письме представители прокуратуры.

Отца срочника шокировал такой ответ. Он сам признал, что в России продолжают врать.

"Остров "Змеиный" – это не территориальные воды Украины, подонки? Какими мерзостями надо быть, чтобы присылать нам такое!", – подчеркнул он.

О местонахождении Егора отцу ответили, что тот просто пропал без вести – официально младшего Шкребця "объявили безвестно отсутствующим в воинской части", а поисковые работы якобы не дали результата.

Ранее Дмитрий Шкребец писал в соцсетях посты в поддержку российского вторжения в Украину, восхвалял Путина и отмечал, что Украина "не должна существовать". Однако после потери сына мужчина резко изменил свое мнение и начал критиковать российские власти.

Затопление крейсера "Москва"

Поздно вечером 13 апреля заявилась информация о пожар на российском крейсере"Москва", который находился более чем в 40 километрах от украинского острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

Кроме этого, благодаря уничтожению судна Черноморский флот РФ обеднел на 16 крылатых ракет Калибр.

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