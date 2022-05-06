Жадины-говядины 6 Ирина Халип

6.05.2022, 11:01

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Ирина Халип

Где деньги, «Минсктранс»?

Всякий раз мы ужасаемся, услышав про новые сроки для политзаключенных: три года, пять лет, семь, а то и больше. На этом фоне другие цифры – суммы, которые требуют от политзаключенных белорусские транспортники, - конечно, выглядят бледно и вообще не воспринимаются: заберите, казалось бы, все, только выпустите людей. А между тем если раньше «Минсктранс» тихой курочкой по зернышку клевал, то в последнее время вошел во вкус, раздул аппетиты и начал без разбора строчить иски к участникам протестов, с каждым разом совершенно безнаказанно увеличивая цифры.

Недавний приговор челюстно-лицевому хирургу Андрею Любецкому потряс всех: пять лет тюрьмы просто так, ни за что, от нечего делать. Но плюс к пяти годам зоны Любецкий еще должен погасить иск «Минсктранса» на 210 тысяч рублей - 80 тысяч долларов, если в пересчете на понятные миру деньги. Оказывается, своим участием в акциях протеста он нанес именно такой ущерб государственному транспортному предприятию. Вообще-то на такую сумму Любецкий должен был как минимум по всему городу в одиночку понастроить баррикад, завалить все центральные улицы противотанковыми ежами, залечь с пулеметом в укромном месте и палить по автобусам, разнося их в мелкие железки. А иначе откуда взяться такой цифре?

Незадолго до рассмотрения дела хирурга, в начале апреля, суд вынес обвинительный приговор другому врачу, ветеринарному: Яну Журавлеву приговорили к трем годам лишения свободы и выплате «Минсктрансу» 179 тысяч рублей. Итого – только за апрель, за два суда, «Минсктранс» набарыжил себе 150 тысяч долларов. А Любецкий и Журавлева утратили право на условно-досрочное освобождение, потому что пока на человеке «висит» иск, никаких УДО и замен режима быть не может. Нет, конечно, все мы верим, что политзаключенные выйдут намного раньше и без всякого УДО. Потому что заработать УДО погашением тех безумных исков невозможно. Придется все-таки побеждать, иначе никак.

А вообще транспортники как-то слишком высоко оценивают собственные услуги в последнее время. Помню, когда в 2011 году судили участников декабрьских протестов, иск от «Минсктранса» тоже был. На сумму 159470 рублей – теми, старыми, дореформенными рублями. По тогдашнему курсу – 52 доллара. И не каждому сидевшему на скамье подсудимых, а почему-то Дмитрию Бондаренко. Какая, впрочем, разница – судя по всему, определили виновного в нанесении ущерба простой жеребьевкой. Жена Дмитрия Ольга тогда во время первого же перерыва в судебном заседании сбегала в банк и заплатила. Квитанцию об оплате приобщили к делу, и больше никому никаких исков не предъявляли. 52 доллара за задержавшиеся на линии автобусы – ладно, вполне допустимая сумма. Мы не жадные, забирайте и больше не отсвечивайте, и купите себе новый компостер.

Но оказалось, что за десятилетие аппетиты их выросли до космических масштабов. Даже если вспоминать не все «протестные» уголовные дела, а просто первые, что приходят в голову, как-то неловко становится от этой животной жадности транспортных чиновников и поддерживающих их прокуроров и судей. 56 тысяч рублей взыскивают с журналиста Олега Груздиловича, 76 тысяч с Анастасии Тарелко, 46 тысяч с Николая Шеметова, 28 тысяч с Ивана Цегалко и Владимира Жихара, 46 тысяч с Дмитрия Кубарева, 6 тысяч с Левона Халатряна, 6 тысяч с Ивана Красовского, 22 тысячи с Артема Савчука, 22 тысячи с Артема Хвощевского, 18 тысяч с Игоря Преженникова, 28 тысяч с Игоря Гонтового - это я так, навскидку, о тех, чьи суды помню. Само собой, держать в памяти тысячи судов и сумм невозможно. Но для демонстрации прожорливости прорвы – вполне достаточно. Если добавить сюда взятый неизвестно откуда (впрочем, известно) трехмиллионный гражданский иск к Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу и тем, кто оказался с ними в одной клетке на суде, то возникает один простой вопрос. Господа, с таким масштабным рэкетом политзаключенных весь белорусский народ давно уже должен ездить на всех видах транспорта, включая такси, совершенно бесплатно. Тем не менее автобусы и троллейбусы остаются такими же заплеванными и обтерханными, в час пик в них по-прежнему не влезть, да еще и стоимость проезда регулярно повышается. Уже не всякий пенсионер может позволить себе такую роскошь, как регулярные поездки на трамвае. Талончики неумолимо становятся золотыми. Так где же все эти награбленные у политзаключенных миллионы?

Можете не отвечать. И так понятно, что в рифму.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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