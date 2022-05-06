Белорусские обменники установили необычные курсы для доллара и евро 15 6.05.2022, 11:10

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Такого давно уже не было.

Помните, был такой доллар в обменниках по 4 рубля? Те, кто покупали, точно помнят. Те, кому нужна валюта прямо сейчас, могут купить ее по куда более приятному курсу (если сумеют ее найти в обменниках). Смотрим, что происходит на торгах в пятницу, пишет onliner.by.

Сегодня на старте торгов доллар сбросил 0,09 копейки и оценивается теперь в 2,5464 белорусского рубля.

Евро потерял 2,48 копейки, опустившись до 2,6756 белорусского рубля.

Российский рубль тоже идет вниз и становится дешевле на 0,13 копейки. Теперь сотня стоит 3,8404 белорусского рубля.

Напомним, в четверг, 5 мая, доллар подешевел на 5,92 копейки и оценивался в 2,5473 белорусского рубля. У евро минус 4,33 копейки, он продавался по 2,7004 белорусского рубля. У российского рубля плюс 11,11 копейки, сотня стоила 3,8417 белорусского рубля.

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