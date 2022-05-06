Разведка: Лукашенко отправляет делегации в Донецк и Луганск для признания «псевдореспублик» 8 6.05.2022, 11:58

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Названа приблизительная дата визита.

Хотя физическое участие белорусских солдат в войне против Украины остается под вопросом, нелегитимный правитель Лукашенко продолжает оказывать свою поддержку Путину. Армия Беларуси продолжает проведение маневров у границ, а сам диктатор готовит признание «ДНР» и «ЛНР».

По данным источников «24 канала» в украинских спецслужбах, Путин договорился с Лукашенко о признании квазиреспублик на Донбассе. Однако сам Лукашенко в оккупированные Донецк и Луганск не поедет.

Для выполнения путинского приказа в так называемые «ДНР» и «ЛНР» должна прибыть с официальным визитом делегация белорусских чиновников.

Могут прибыть на «парад» в Мариуполь

В Донецке и Луганске уже начались подготовительные работы по торжественному приему представителей Беларуси. Скорее всего, визит состоится 9 мая или в середине месяца.

Во время прибытия делегации предводители недореспублик могут подписать соглашение с РБ о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР». Также лукашисты собираются официально объявить о поддержке проведения «спецоперации», которая проводится совместно с Россией на Донбассе.

По требованиям Москвы лидеры квазиобразований приказали подготовить «документы» о выстраивании экономического и гуманитарного сотрудничества с Беларусью.

Во время визита запланирована поездка лукашенковских приспешников в недавно оккупированные Россией города – для демонстрации «преступлений Украины». Вероятно, белорусы вместе с Пасечником и Пушилиным будут принимать «парад» в Мариуполе.

Поскольку признание Минском недореспублик может привести к ужесточению санкций против Беларуси, Путин пообещал Лукашенко получение от этих действий определенной экономической выгоды. По всей вероятности, что банановые «республики» начнут за российские деньги покупать у Беларуси сельскохозяйственную технику.

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