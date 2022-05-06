Минобороны Германии подтвердило передачу Украине мощных гаубиц PzH 2000 7 6.05.2022, 12:02

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Офицеры Бундесвера быстро проведут обучение для украинских военных.

Руководитель Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подтвердила передачу официальным Берлином в распоряжении ВСУ семи самоходных артиллерийских установок (САУ) модели PzH 2000.

Такое заявление чиновница сделала во время своего визита в Словакию, сообщает «Немецкая волна».

По словам Ламбрехт, в ВСУ отправят САУ, которые сейчас заканчивают ремонтировать, и немецкие военные в них в настоящее время срочно не нуждаются.

Справка. Panzerhaubitzen 2000 — артиллерийские самоходные установки, которые были разработаны и выпускаются немецкой корпорацией Krauss-Maffei Wegmann.

Эти гаубицы впервые поступили на вооружение Бундесвера осенью 1998 года. Panzerhaubitzen 2000 имеет ствол 52-го калибра (длина 8 метра), автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов.

Кроме того, установка имеет современную точную систему наземной навигации. PzH 2000 способны стрелять на расстояние до 40 километров.

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