Минобороны Германии подтвердило передачу Украине мощных гаубиц PzH 2000

Минобороны Германии подтвердило передачу Украине мощных гаубиц PzH 20007
- 6.05.2022, 12:02
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Офицеры Бундесвера быстро проведут обучение для украинских военных.
Руководитель Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подтвердила передачу официальным Берлином в распоряжении ВСУ семи самоходных артиллерийских установок (САУ) модели PzH 2000.
Такое заявление чиновница сделала во время своего визита в Словакию, сообщает «Немецкая волна».
По словам Ламбрехт, в ВСУ отправят САУ, которые сейчас заканчивают ремонтировать, и немецкие военные в них в настоящее время срочно не нуждаются.
Справка. Panzerhaubitzen 2000 — артиллерийские самоходные установки, которые были разработаны и выпускаются немецкой корпорацией Krauss-Maffei Wegmann.
Эти гаубицы впервые поступили на вооружение Бундесвера осенью 1998 года. Panzerhaubitzen 2000 имеет ствол 52-го калибра (длина 8 метра), автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов.
Кроме того, установка имеет современную точную систему наземной навигации. PzH 2000 способны стрелять на расстояние до 40 километров.