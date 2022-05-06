Google выделит 10 миллионов долларов на борьбу с фейками о войне в Украине 6.05.2022, 12:03

Распространение недостоверной информации в условиях войны «может быть вопросом жизни и смерти».

Компания Google поддерживает Украину в борьбе с российским вторжением и уже выделила нашей стране 55 миллионов долларов помощи. Кроме того, она намерена выделить еще 10 миллионов долларов на борьбу с фейками о войне в Украине, сообщает «Укринформ».

«Мы пожертвовали 35 миллионов долларов напрямую и на гуманитарные нужды для поддержки народа Украины, в частности, и тех украинцев, кто спасается от войны, предоставив, среди прочего, 10 миллионов долларов польским организациям, работающим с временно перемещенными лицами… Вчера мы анонсировали 1,5 миллиона гранта для Международного комитета спасения, чтобы расширить доступ к важной информации пострадавшим от войны», - заявил руководитель подразделения Google в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Мэтью Бриттин на Конференции доноров для помощи Украине в Варшаве.

По его словам, к уже предоставленной помощи Google выделит еще 10 миллионов долларов на гуманитарные нужды, а также 10 миллионов долларов на борьбу с фейками о войне в Украине. В компании считают, что распространение недостоверной информации в условиях войны «может быть вопросом жизни и смерти».

Напомним, участникам Международной донорской конференции высокого уровня в Варшаве, организованной в поддержку Украины, удалось собрать 6,5 миллиарда долларов.

На конференции высокого уровня выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что Украине нужен стратегический план международной поддержки, который станет современным аналогом исторического Плана Маршалла.

Зеленский добавил, что Украина нуждается в скорейшем приобретении статуса кандидата в члены ЕС. По его словам, такое членство должно стать реальностью, а не обещанием.

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