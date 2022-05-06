Стали известны общие потери оккупантов с момента вторжения в Украину 10 6.05.2022, 12:11

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Число ликвидированных солдат РФ приближается к «психологической отметке».

С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 24 900 военнослужащих. Украинским силам также удалось уничтожить более 500 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 24900 человек (+200)

Танки - 1110 (+8) единиц

Боевые бронированные машины - 2686 (+35) единиц

Артиллерийские системы - 502 (+3) единиц

РСЗО - 171 (+2) единиц

Средства ПВО - 83 (+0) единиц

Самолеты - 199 (+3) единицы

Вертолеты - 155 (+0) единиц

Автомобильная техника и автоцистерны - 1926 (+19) единиц

Корабли/катера - 11 (+1) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 324 (+12)

Специальная техника - 38 (+0).

Крылатые ракеты - 90 (+1).

"Наибольшие потери противника наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях", - говорится в сообщении.

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