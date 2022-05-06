Стали известны общие потери оккупантов с момента вторжения в Украину

Стали известны общие потери оккупантов с момента вторжения в Украину10
- 6.05.2022, 12:11
- 3,700
Число ликвидированных солдат РФ приближается к «психологической отметке».
С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 24 900 военнослужащих. Украинским силам также удалось уничтожить более 500 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
Личный состав - около 24900 человек (+200)
Танки - 1110 (+8) единиц
Боевые бронированные машины - 2686 (+35) единиц
Артиллерийские системы - 502 (+3) единиц
РСЗО - 171 (+2) единиц
Средства ПВО - 83 (+0) единиц
Самолеты - 199 (+3) единицы
Вертолеты - 155 (+0) единиц
Автомобильная техника и автоцистерны - 1926 (+19) единиц
Корабли/катера - 11 (+1) единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 324 (+12)
Специальная техника - 38 (+0).
Крылатые ракеты - 90 (+1).
"Наибольшие потери противника наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях", - говорится в сообщении.