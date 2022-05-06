«Проехала 30 километров с простреленными ногами» 5 6.05.2022, 12:19

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Как 15-летняя украинка спасла людей из Попасной.

15-летняя украинская девочка спасла из Попасной 3 человека. Она самостоятельно вела автомобиль 30 км, будучи раненой.

Изначально Лиза Чернышенко была пассажиром, но во время обстрелов со стороны россиян, она была вынуждены спасать раненых взрослы из города, пишет glavred.info.

"Ехала в машине и так получилось, что нас русские обстреляли. В машине были три мужчины и женщина. Мужчин ранило осколками. Одного очень сильно. И пришлось мне сесть за руль и повезти в Бахмут", - рассказала Лиза.

Она подчеркнула, что села за руль, потому что нужна была срочная помощь и "чтобы не потерять много крови".

"Там лежали мины в шахматном порядке. Проехать невозможно было, но я как-то проехала там машиной. Дальше труп женщины лежал. Я тоже проехала. И потом поворот направо и нас обстреляли. Мне ноги. Я почти ничего не могла сделать. Машина заглохла. Я ее еле завела, но машина потом все равно заглохла из-за того, что аккумулятор прострелила пуля", - вспомнила Лиза.

Девочка ехала с обеими простреленными ногами.

"Это нелегко получилось, было очень больно. Но хоть как-то. Я ж не бросила бы их под обстрелами", - подчеркнула она.

В итоге поездка закончилась хорошо: все находившиеся в автомобиле выжили - их и Лизу госпитализировали.

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